Torsten Schubert aus Lützen und Gordon Schulze aus Günthersdorf haben beim diesjährigen „Carbage run“ mitgemacht. Was sie auf der Rallye alles erlebt haben.

Was ein Lützener bei der Rallye „Carbage Run“ erlebt hat.

Falco Schmidt (von links), Johannes Borghardt, Torsten Schubert und Gordon Schulze erlebten viele Abenteuer auf der Rallye.

Lützen - „Es war einfach genial“ - Mit diesem Satz fasst Torsten Schubert seine jüngsten Erlebnisse zusammen. Der Lützener war kürzlich zusammen mit Gordon Schulze aus Günthersdorf an sieben abenteuerlichen Tagen mit einem Auto unterwegs. Es ging durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Ungarn, die Slowakei und Tschechien.