weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Ein geniales Abenteuer: Was ein Lützener bei der Rallye „Carbage Run“ erlebt hat.

Ein geniales Abenteuer Was ein Lützener bei der Rallye „Carbage Run“ erlebt hat.

Torsten Schubert aus Lützen und Gordon Schulze aus Günthersdorf haben beim diesjährigen „Carbage run“ mitgemacht. Was sie auf der Rallye alles erlebt haben.

Von Andrea Hamann-Richter 08.09.2025, 14:32
Falco Schmidt (von links), Johannes Borghardt, Torsten Schubert und Gordon Schulze erlebten viele Abenteuer auf der Rallye.
Falco Schmidt (von links), Johannes Borghardt, Torsten Schubert und Gordon Schulze erlebten viele Abenteuer auf der Rallye. Foto: Torsten Schubert

Lützen - „Es war einfach genial“ - Mit diesem Satz fasst Torsten Schubert seine jüngsten Erlebnisse zusammen. Der Lützener war kürzlich zusammen mit Gordon Schulze aus Günthersdorf an sieben abenteuerlichen Tagen mit einem Auto unterwegs. Es ging durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Ungarn, die Slowakei und Tschechien.