Was die Druckerei Glück in Lützen so einzigartig macht

Lützen - Wenn am Sonntag der 15. Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt gefeiert wird, steht auch ein Objekt in Lützen im Fokus, das zwar im Netzwerk der Industriekultur gelistet ist, aber seine Pforten (noch) nicht öffnen kann. Die Rede ist von der Druckerei Glück, die sich unscheinbar in der Gustav-Adolf-Straße verbirgt, die jedoch ein sehenswertes Kleinod ist.