Warum sich Reparatur an Ampel in Weißenfels verzögert

Weissenfels - Die seit Tagen außer Betrieb befindliche Ampel an der Kreuzung Merseburger Straße/Heuweg in der Weißenfelser Neustadt wird voraussichtlich erst Ende dieser Woche repariert. Wie die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt am Montag auf MZ-Anfrage mitteilte, handelt es sich um einen größeren technischen Defekt. Für eine Reparatur müssen Elektronikteile ausgetauscht werden. Die Lieferung dieser Komponenten dauere jedoch einige Tage. Die beauftragte Wartungsfirma gehe davon aus, dass die Teile Ende dieser Woche zur Verfügung stehen. (mz/ari)