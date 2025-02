In Reichardtswerben laufen die Vorbereitungen für das Dorffest auf Hochtouren. Womit man die Besucher locken will und welche Herausforderungen diesmal zu stemmen sind.

Dorffest in Reichardtswerben

Publikumsmagnet: Die Kinderolympiade beim Reichardtswerbener Dorffest zog im vergangenen Jahr 80 Teilnehmer an. Organisiert wird sie von den Sportvereinen des Dorfes.

Reichardtswerben - Wettkampf im Hähnekrähen, Kinderolympiade, Straßencafé und ausgelassene Partystimmung – mit Höhepunkten wie diesen lockt das Reichardtswerbener Dorffest jedes Jahr zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an. Auch in diesem Sommer soll das Fest, das traditionell am zweiten Augustwochenende steigt, wieder ein Magnet für große und kleine Gäste werden.