Im Fürstenhaus in Weißenfels befindet sich das Standesamt. Warum in der Stadt vom 24. Februar bis zum 20. April keine Trauungen stattfinden werden.

Im Fürstenhaus in der Leipziger Straße in Weißenfels ist das Standesamt der Stadt untergebracht.

Weißenfels/MZ - Vom 24. Februar bis 20. April finden in Weißenfels keine Trauungen statt. Das hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben. Der Grund sind Arbeiten im Fürstenhaus in der Leipziger Straße 9, in dem das Standesamt untergebracht ist. In dem altehrwürdigen Barockbau wird demnach in den Fluren und im Treppenhaus das Parkett überarbeitet. Die Mitarbeiter sind nach Rathausangaben in der Zeit zwar erreichbar. Doch könne die Zugänglichkeit der Büros eingeschränkt sein. Betroffen von den Arbeiten sei auch die erste Etage mit dem Trauzimmer.