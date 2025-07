Weißenfels/MZ - Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Lindenweg in Weißenfels ist ein Elektrofahrrad gestohlen worden. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Demnach hat der Besitzer die Tat am Freitagmittag angezeigt. Bislang sei unklar, wie der oder die Täter in das Untergeschoss des Hauses gelangen und das angeschlossene Fahrrad entwenden konnten, so die Beamten. Die Ermittlungen laufen.