weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Operation im Weißenfelser Krankenhaus: Warum eine Patientin selbst am „Da Vinci“-Roboter sitzt

EIL:
Investorensuche gescheitert - Meyer Burger steht vor endgültigem Aus, fast 500 Arbeitsplätze fallen weg
Investorensuche gescheitert - Meyer Burger steht vor endgültigem Aus, fast 500 Arbeitsplätze fallen weg

Operation im Weißenfelser Krankenhaus Warum eine Patientin selbst am „Da Vinci“-Roboter sitzt

Das Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus stellt den „Da Vinci“-OP-Roboter vor. Welche Gründe ein Arzt und eine Patientin für das Gerät anbringen.

Von Martin Walter 02.09.2025, 14:00
Dr. André Schumann zeigt Patientin Sigrun Schmidt die Funktonsweise des „Da Vinci“-Roboters.
Dr. André Schumann zeigt Patientin Sigrun Schmidt die Funktonsweise des „Da Vinci“-Roboters. Foto: Martin Walter

Weissenfels/MZ. - Wer schon einmal an einem Spielzeugautomaten mit Greifarm ein Plüschtier oder Ähnliches herausziehen konnte, kann quasi auch mit dem „Da Vinci“-Roboter umgehen. Zugegeben, ganz so einfach ist die Arbeit mit dem Operationsroboter, der seit rund fünf Jahren am Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus zum Einsatz kommt und bei dem ein Arzt von einer Konsole aus die Greifarme mit allen erdenklichen Aufsätzen wie Pinzetten, Nadeln und Scheren steuert, doch nicht.