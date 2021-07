Warum die Commerzbank ihre Filiale in Weißenfels schließt

Weissenfels/MZ - Seit 1993 betreut die Commerzbank in Weißenfels Kunden aus der Region. Jetzt wird die Filiale, die sich seit 2009 in der Friedrichstraße befindet, ersatzlos gestrichen. Wie das Unternehmen bekanntgab, ist der Standort Weißenfels einer von sieben Filialen in ganz Sachsen-Anhalt, die ab Oktober 2021 geschlossen werden. Deutschlandweit macht das Unternehmen insgesamt 340 Filialen von fast 800 dicht. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass die Filiale für tägliche Bankgeschäfte bei Kunden immer mehr an Bedeutung verliert und Bankgeschäfte zunehmend über das Smartphone abgewickelt werden.

Laut Pressesprecherin Sabine Schanzmann-Wey betreut die Weißenfelser Filiale mit fünf Angestellten insgesamt rund 5.000 Privat- und Geschäftskunden in der Region. Aufgrund der Pandemie ist die Filiale allerdings schon seit einiger Zeit geschlossen. Die schlechte Nachricht für die Kunden: Eine temporäre Öffnung ist laut Schanzmann-Wey auch nicht wieder vorgesehen. „Die Kunden werden in den kommenden Wochen per Brief darüber informiert, wie sie künftig betreut werden“, so die Sprecherin. Grundsätzlich stünden ihnen als Ansprechpartner die Filialen Zeitz und Naumburg zur Verfügung. Geprüft werde derzeit, ob die sogenannte SB-Zone in der Saalestadt erhalten bleiben soll. Ein Selbstbedienungsbereich, in dem Bargeldabhebungen und -einzahlungen sowie Kontoauszugsdrucke möglich sind.

„Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben“

„Darüber hinaus gibt es weitere Optionen der Bargeldversorgung“, so Schanzmann-Wey. Beispielsweise gebe es bereits Kooperationen mit Händlern oder Supermärkten, wo es möglich sei, sich als Bankkunde Bargeld an der Kasse auszahlen zu lassen. Dies könne auch in Weißenfels ein Option sein. Außerdem plane die Bank, ihr Netz an kleinen Beratungsstellen auszubauen. Unklar sei, ob eine solche Stelle in Weißenfels in Betrieb genommen wird. Was mit den fünf Mitarbeitern geschieht, die in der Weißenfels angestellt sind, stehe ebenfalls noch nicht fest. „Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben“, so Schanzmann-Wey. Stattdessen sollen die Mitarbeiter in anderen Filialen oder Beratungszentren beschäftigt werden. Auch die Möglichkeit von Altersteilzeit-Modellen werde in Betracht gezogen.

Wie das Gebäude in der Friedrichstraße künftig genutzt werden soll, darüber liegen noch keine Informationen vor. Die Commerzbank ist nur Mieter der Räumlichkeiten. Verwalter des Gebäudes ist eine Immobilienfirma aus Naumburg, die sich zu künftigen Plänen des Eigentümers nicht äußern möchte.