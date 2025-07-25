weather sonnig
  3. SC Magdeburg - TVB Stuttgart im Livestream: Handball-Testspiel am 20. August

Mit dem Hummel-Cup setzt der SC Magdeburg seine Saisonvorbereitung fort. Gegner ist am 20. August der TVB Stuttgart, wir zeigen den Test im Livestream.

Aktualisiert: 31.07.2025, 16:05
Der SC Magdeburg testet am 20. August in der Getec-Arena gegen den Bundesliga-Rivalen TVB Stuttgart. Wir zeigen die Partie im Livestream.
Magdeburg/DUR – Der SC Magdeburg bereitet sich auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga vor. Im Rahmen der Saisonvorbereitung, die schon seit Ende Juli läuft, stehen auch mehrere Testspiele für den Champions-League-Sieger an.

Am Mittwoch (20. August 2025) steht nun die offizielle Saisoneröffnung an. Im Rahmen des "Hummel Cup" trifft der SC Magdeburg in der heimischen Getec-Arena auf den Bundesliga-Rivalen TVB Stuttgart.

Anwurf ist um 19 Uhr, die Partie wird an dieser Stelle exklusiv im Livestream übertragen.

Für alle Digital-Abonnenten der Volksstimme oder der Mitteldeutschen Zeitung ist der Stream am Mittwochabend als Teil ihres Abos kostenlos verfügbar. Alle weiteren Interessierten können den Stream ebenfalls mit dem Kauf eines Streaming-Tagespasses oder eines kostenlosen Test-Abos sehen.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen zudem regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball.

Auch Basketball (Mitteldeutscher BC) und Handball (SC Magdeburg) erweitern das stetig wachsende Livestreaming-Angebot der Portale.