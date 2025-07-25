Mit dem Hummel-Cup setzt der SC Magdeburg seine Saisonvorbereitung fort. Gegner ist am 20. August der TVB Stuttgart, wir zeigen den Test im Livestream.

Magdeburg/DUR – Der SC Magdeburg bereitet sich auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga vor. Im Rahmen der Saisonvorbereitung, die schon seit Ende Juli läuft, stehen auch mehrere Testspiele für den Champions-League-Sieger an.

Am Mittwoch (20. August 2025) steht nun die offizielle Saisoneröffnung an. Im Rahmen des "Hummel Cup" trifft der SC Magdeburg in der heimischen Getec-Arena auf den Bundesliga-Rivalen TVB Stuttgart.

Anwurf ist um 19 Uhr, die Partie wird an dieser Stelle exklusiv im Livestream übertragen.

Für alle Digital-Abonnenten der Volksstimme oder der Mitteldeutschen Zeitung ist der Stream am Mittwochabend als Teil ihres Abos kostenlos verfügbar. Alle weiteren Interessierten können den Stream ebenfalls mit dem Kauf eines Streaming-Tagespasses oder eines kostenlosen Test-Abos sehen.

