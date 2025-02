Weißenfels/MZ - Am Südring in Weißenfels ist am Montagnachmittag ein Schwarzfahrer ertappt und aus dem Verkehr gezogen worden. Laut Polizei war der Mann in seinem Wagen einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass der 37-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besitzt, weil ihm diese entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, zudem wird nun gegen ihn ermittelt.