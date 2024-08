Die Hohenmölsener fiebern dem Herbstmarkt 2024 entgegen. Was diesmal anders wird als in den Vorjahren,

Herbstmarkt 2024 in Hohenmölsen

Zum Krammarkt am Freitag wird sich das Zentrum von Hohenmölsen wieder mit Händlern und Besuchern füllen.

Hohenmölsen - Wenn Hohenmölsen seinen Herbstmarkt feiert, dann wird es schwerer in der Stadt noch kurzfristig eine Unterkunft zu finden. Denn das Volksfest hat eine lange Tradition und lockt Jahr für Jahr auch viele ehemalige Einwohner in die alte Heimat. Ob das Mittelalter-Spektakel auf dem Altmarkt, Konzerte auf dem Marktplatz und in der Herrenstraße oder der Rummel auf dem Franz-Spiller-Platz mit vielen Fahrgeschäften - die Besucher freuen sich auf Bewährtes.