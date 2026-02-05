Eil
Komparsin und Kinderbuchautorin aus dem Burgenlandkreis Vom Tatort in die Kinderköpfe: Wie eine gebürtige Weißenfelserin zu den ungewöhnlichen Nebenjobs kam
Die gebürtige Weißenfelserin Annett Spinnen hat im Dezember ihr zweites Buch veröffentlicht. Auch in vielen Serien hat die Balgstädterin schon mitgespielt - und hätte die erste Einladung dazu fast verpasst.
05.02.2026, 14:00
Weissenfels/MZ. - Annett Spinnen ist eine berufliche Alleskönnerin: Schuhfacharbeiterin, Buchhalterin, Kinderbuchautorin, Ärztin, Polizistin, Leiche. Zugegeben, Leiche ist kein Beruf, und Annett Spinnen ist weiterhin quicklebendig.