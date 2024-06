Der Durchlass unter der Merseburger Straße in Lützen wird saniert. Zeitgleich werden Wasser- und Abwasserleitungen erneuert. Welcher Wunsch einiger Bürger aber offen bleibt.

Vollsperrung am Ortsausgang

Merseburger Straße in Lützen

Die halbseitige Sperrung am Ortsausgang Lützen hat schon bald ein Ende.

Lützen - Autofahrer, die regelmäßig von Lützen in Richtung Bad Dürrenberg oder Merseburg fahren, müssen sich in den kommenden Wochen auf eine Umleitung einstellen. Wie die MZ im April erstmals berichtete, plant die Landesstraßenbaubehörde (LSBB), den maroden Durchlass unter der Landesstraße 184 im Juli und August zu ersetzen. Dann verschwindet das Nadelöhr, das derzeit noch durch die halbseitige Sperrung an dieser Stelle besteht.