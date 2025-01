Was der 1. Röckner Carnevalsclub für die aktuelle Session plant, wie die Proben verlaufen und wie die Chancen stehen, jetzt noch Karten für die Veranstaltungen zu bekommen.

Röckner Carneval beginnt am 18. Januar

Lützen - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Viel Zeit bleibt auch nicht mehr, bis am 18. Januar ein donnerndes „Helau“ durch den Roten Löwen in Lützen schallt. Um 20.11 Uhr beginnt an diesem Tag die erste Abendveranstaltung des 1. Röckner Carnevalsclubs (RCC). Die ist bereits ausverkauft und auch für die anderen Veranstaltungen (siehe „Termine & Tickets“) sind nur noch wenige Restkarten verfügbar.