Am Samstag traten insgesamt zwölf Kinder aus Schulen der Region Weißenfels beim diesjährigen Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek gegeneinander an.

Weißenfels - Ganz schön unter Zeitdruck stand Fine Dorothea Baier am Samstag. Denn die neunjährige Schülerin aus Gröbitz kam direkt vom Handballspiel der E-Jugend des HC Burgenlandkreis in die Stadtbibliothek nach Weißenfels. Dort trat die Schülerin der Grundschule Leißling gegen elf andere Viertklässler aus den Schulen der Region Weißenfels beim diesjährigen Wettbewerb um die Lesekrone an.