Das Wetter der letzten Wochen kann Speisepilzsammler im südlichen Sachsen-Anhalt hoffen lassen. Und: Kurz vor Beginn der Hauptsaison warnt das Giftinformationszentrum Erfurt davor, Pilze lediglich per App zu bestimmen. Was beim Sammeln zu beachten ist und wann die Pilzsaison richtig losgehen könnte.

Pilzexperte aus Merseburg erklärt: So muss das Wetter jetzt sein, damit bald viele Speisepilze sprießen

Körbe voller Steinpilze sind der Traum eines jeden Speisepilzsammlers. Wenn das Wetter mitspielt, könnte es in wenigen Wochen in Sachsen-Anhalt losgehen.

Merseburg/MZ. - Herbstzeit ist Pilzzeit, so heißt es im Volksmund. Wer sich ein bisschen mit Pilzen auskennt, der weiß, dass das so nicht stimmt, doch dieser Spruch bezieht sich natürlich vor allem auf beliebte Speisepilze wie Steinpilz oder Maronenröhrling, deren Hauptsaison der Spätsommer und Herbst ist.