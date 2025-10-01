Das Hotel und Restaurant „Güldene Berge“ in Weißenfels hat seinen Vier-Sterne-Status verteidigt. Was das Haus zu einer Top-Herberge macht.

Darum bleibt das Parkhotel in Weißenfels eine Vier-Sterne-Herberge

Warum das Parkhotel trotz Überprüfung alle drei Jahre seinen Vier-Sterne-Status seit 1995 hält: Melanie Albrecht mit dem Vier-Sterne-Schild an ihrem Hotel.

Weißenfels/MZ. - Das Parkhotel „Güldene Berge“ in Weißenfels von Betreiberin Melanie Albrecht ist vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) wieder mit vier Sternen klassifiziert worden. Wieso das Haus so gut abschneidet, lesen Sie hier.