Reichen Blumenstrauß und Restaurantbesuch am Valentinstag aus zur Beziehungspflege? Welche Tipps eine Weißenfelser Paarberaterin für eine glückliche Partnerschaft gibt.

Valentinstag: Weißenfelser Paarberaterin sagt, wie Partner ihre Liebe lebendig halten können

Ein älteres Paar sitzt auf diesem Symbolfoto in einer Grünanlage an einem See auf einer Bank. Um eine lange und harmonische Beziehung führen zu können, sollten Liebespartner so einiges beachten.

Weissenfels/MZ. - Rote Rosen und Pralinen in Herzchenform signalisieren: Es ist Valentinstag. An diesem Sonnabend ist es wieder so weit. „Das ist ein wundervoller Tag. Er bietet Gelegenheit ,Ich liebe dich‘ zu sagen“, meint die Weißenfelser Paarberaterin Petra Hahn. Die Expertin gibt Tipps, wie eine Liebesbeziehung lange aufrecht erhalten werden kann.