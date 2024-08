Sanierung B91 Unternehmer in Deuben und Naundorf fürchten wirtschaftlichen Ruin durch Vollsperrung

Bei den Gewerbetreibenden an der B91 in Deuben und Naundorf liegen die Nerven blank. Was die geplanten Vollsperrung für sie bedeutet und wie die Landesstraßenbaubehörde reagiert.