Obwohl sie längst abgeschafft werden sollte, steht wieder die Zeitumstellung an. Die MZ fragte nach, welche dauerhafte Zeitvariante die Menschen aus der Region wählen würden.

In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt.

Weissenfels/MZ. - In der Nacht zu Sonntag ist es wieder so weit. Pünktlich um 3 Uhr werden die Uhren von Sommer- auf Winterzeit – und damit um eine Stunde zurück gestellt. Damit besteht am Sonntag für viele die Aussicht auf längeres Ausschlafen. Doch sollte die Zeitumstellung nicht längst abgeschafft werden? Eigentlich schon, nur konnten sich die EU-Staaten bisher nicht auf eine einheitliche Zeit verständigen. Und die meisten Länder haben sich noch gar nicht für eine der beiden Zeiten entschieden. Wie die Menschen aus der Region Weißenfels zur Zeitumstellung stehen, dazu hat die MZ sich jetzt umgehört.