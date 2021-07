THW-Einsatzkräfte helfen Flut-Opfer in Ahrweiler

17 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Halle und Weißenfels helfen mit sechs Fahrzeugen ins Hochwasseropfern in Rheinland-Pfalz.

Weißenfels/Halle (Saale) - 17 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Halle und Weißenfels sind am Dienstagnachmittag von Weißenfels aus mit sechs Fahrzeugen ins Hochwassergebiet nach Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Sie wollen in der stark zerstörten Ahrweiler Hilfe leisten. Die „Blauen Engel“ werden dort mithelfen, die Schlammmassen zu beseitigen, eventuell darunter verschüttete Personen zu bergen, Menschen mit aufbereitetem Wasser zu versorgen und Lebensmittel zu Betroffenen zu transportieren. Untergebracht werden sind die Ehrenamtlichen im Basislager des THW am Nürburgring. Der Einsatz ist vorerst bis Sonntag geplant.