Noch nichts vor in den nächsten Tagen? Heute beginnt das sechstägige Pop-Kultur Festival.

Berlin - Das Festival Pop-Kultur beginnt heute in Berlin. Sechs Tage lang finden Gesprächsrunden, Konzerte und Kunstprojekte statt. Im Programm stehen etwa die Rockband Die Nerven, die Indiegruppe Efterklang aus Dänemark, die Londoner Band Los Bitchos und die Songwriterin Anika. Für das Festival sind auch mehrere Auftragsarbeiten entstanden.

Die Künstlerin Andreya Casablanca zum Beispiel will sich in einer Performance mit Erinnerungen an polnische Weihnachtslieder, Weihrauch und katholische Rituale auseinandersetzen, wie es im Programm heißt. Mit dem Goethe-Institut wird zudem Musik aus anderen Regionen vorgestellt - diesmal aus Armenien, Aserbaidschan und Georgien.