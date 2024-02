Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern - In der Einheitsgemeinde Teuchern hat die illegale Ablagerung von Abfällen in der Landschaft in der letzten Zeit erheblich zugenommen. Darauf machte Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats aufmerksam. Der Bürgermeister sprach von „Müll in befremdlichen Größenordnungen“.