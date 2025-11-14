Im kommenden Jahr wird das 1.050-jährige Bestehen in Teuchern mit großem Festwochenende begangen. Welche Höhepunkte geplant sind und wofür noch Teilnehmer gesucht werden.

Teuchern in Festlaune: Neues Komitee bereitet 1050-Jahr-Feier vor. Wofür noch Akteure gesucht werden

2009 stieß der damals stattfindende historische Festumzug in Teuchern auf große Resonanz.

Teuchern - Erst im Sommer hat man in Teuchern mit dem 75. Parkfest ein großes Jubiläum gefeiert. Jetzt wirft ein weiteres Großereignis bereits seine Schatten voraus: Im kommenden Jahr will die Stadt ihr 1.050-jähriges Bestehen mit einer viertägigen Festveranstaltung würdigen.