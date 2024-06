Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen - „Auf die Plätze, fertig, los!“ Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk gab den Startschuss - und die ersten 42 Schwimmer stürzten sich am Samstagnachmittag in die Fluten des Mondsees. Zum 16. Mal fand an diesem Nachmittag das beliebte Mondseeschwimmen statt. Die insgesamt 95 Teilnehmer konnten sich dabei untereinander in den Disziplinen 3.000 Meter, 1.500 Meter und 200 Meter sowie in einer anschließenden Mix-Staffel messen.