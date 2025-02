Mit einer Feldküche im Burgenlandkreis und im Saalekreis unterwegs Darum kann sich Suppen-Sveni in Lützen über guten Kundenzulauf freuen

Der 47-jährige Sven Maak bietet in Lützen im Burgenlandkreis und in anderen Städten an seiner Feldküche Suppen an. Wie er zu diesem Job gekommen ist.