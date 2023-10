Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ - Was bleibt, wenn die Kohle geht? In Bezug auf die leeren Tagebaue in jedem Fall eine Menge Arbeit. Um aus den Restlöchern wieder nutzbare Flächen wie Seen, Wälder, Äcker oder Siedlungen zu machen, braucht es Zeit und Geld. Beides muss langfristig gedacht werden, finden die Landtagsfraktionen der Grünen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg und schlagen jetzt vor, auf Bundesebene eine Stiftung zu gründen.