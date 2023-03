Öffentlicher Dienst demonstriert in Halle Streik am Donnerstag: Gewerkschaften im Burgenlandkreis erwarten viele Teilnehmer

Beschäftigte im öffentlichen Dienst streiken an diesem Donnerstag in Halle für mehr Lohn. Die Gewerkschaften GEW und Verdi rufen dazu auch Mitglieder aus dem Burgenlandkreis auf - und erwarten mehr Teilnehmer als sonst. Das könnte Auswirkungen auf Kitas und Co. haben.