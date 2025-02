Ab 2026 will die Stadt Weißenfels auch den zweiten Teil der Straße am Güterbahnhof sanieren. Für welche Variante sich der Stadtrat nach heftiger Diskussion entscheidet.

Weißenfels - Zwei Haltestellen für den Schienenersatzverkehr, eine Wendeschleife, barrierefreier Zugang zum Fußgängertunnel unter den Bahngleisen und 43 Pendlerparkplätze – die Straße am Weißenfelser Güterbahnhof ist in den vergangenen Jahren grundhaft ausgebaut worden. Jetzt will die Stadt auch das verbliebene Reststück hinter dem Intex-Gebäude erneuern.