Weißenfels feiert Was gilt? Die wichtigsten Informationen zum Weißenfelser Stadtfest im Überblick
In Weißenfels steht ein Wochenende mit vielen Höhepunkten und einem spannenden Programm bevor. Was man kurz vor dem Besuch des Stadtfestes noch wissen sollte.
Aktualisiert: 30.08.2025, 13:10
Weißenfels/MZ. - Das Weißenfelser Stadtfest ist bereits in vollem Gange und lockt auch am Wochenende mit einem bunten Programm. Welche besonderen Regelungen gelten, was man auf das Festgelände mitnehmen darf und viele weitere nützliche Informationen rund um die Feierlichkeiten in der Weißenfelser Innenstadt hat die MZ an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst.