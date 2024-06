Die Geschäftsstelle der Sparkasse Burgenlandkreis am Mark in Weißenfels war wegen Umbaus ein Jahr lang nur eingeschränkt nutzbar. Wann sie nun wieder eröffnet wird.

Sparkassenfiliale am Markt in Weißenfels öffnet wieder

Die Sparkassenfiliale am Markt in Weißenfels macht nach einem Jahr Umbau nun wieder auf (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Nach einem Jahr Umbau nimmt die Sparkassen-Geschäftsstelle am Markt in Weißenfels am Montag, 24. Juni, wieder voll ihren Betrieb auf. Aus diesem Anlass lädt die Sparkasse bereits an diesem Freitag von 11 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür. Laut Mitteilung können alle Interessierte sich die neuen Räumlichkeiten anschauen.