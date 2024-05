Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ. - Wer Essen bestellt, bekommt es häufig in Aluminium-Assietten geliefert. Das stößt Maria Föhre und Elena Simonova sauer auf. Die Zörbitzerin und die Hohenmölsenerin sorgen sich um ihre Kinder, die die Grundschule besuchen und das Essen dort beinahe täglich von der Burgenland-Küche in Alu-Assietten geliefert bekommen. Auch die Älteren betreffe dies, sagt Maria Föhre, die im ambulanten Pflegedienst arbeitet und so mitbekommt, dass auch Senioren oft Essen in diesem Verpackungsmaterial geliefert bekommen.