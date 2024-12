So viele Temposünder hat die Polizei im Dezember im Burgenlandkreis geblitzt

Mit Blitzer-Anhängern ähnlich diesem auf unserem Symbolfoto überwachen Beamte der Autobahnpolizei Weißenfels die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im Süden Sachsen-Anhalts. Und das nicht nur an den Autobahnen.

Weißenfels/MZ - Beamte der in Weißenfels ansässigen Autobahnpolizei haben nach eigenen Angaben im Dezember bei Geschwindigkeitskontrollen bisher 2.615 Temposünder ertappt. Insgesamt sei die Geschwindigkeit von 69.367 Fahrzeugen im Süden Sachsen-Anhalts überprüft worden. Die Blitzer-Messstellen richten die Polizisten dabei nicht nur an den Autobahnen ein. Allein im Burgenlandkreis seien 764 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst worden, bei 16.429 überprüften Fahrzeugen. Wie die Beamten ankündigten, wird es in den kommenden Tagen weitere Tempokontrollen geben. Es gehe darum, die Autofahrer für die geltenden Begrenzungen zu sensibilisieren und damit die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden.