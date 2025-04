Die 9. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau verwirft Berufung eines Mannes aus Wittenberg. Was vorgefallen ist.

Justiz in Sachsen-Anhalt

Am Landgericht Dessau hat die 9. Strafkammer jetzt die Berufung eines Mannes aus Wittenberg verworfen.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Die 9. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat am Donnerstagnachmittag die Berufung eines Mannes aus Wittenberg verworfen. Ohne Angabe von Gründen war er dem Prozess, den er mit seinem Rechtsmittel veranlasst hatte, ferngeblieben. Sein Verteidiger Tobias Sacher verfügte nicht über die besondere Vollmacht, ihn in dem Verfahren unter dem Vorsitz von Andreas van Herck auch in Abwesenheit zu vertreten.