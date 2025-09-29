Mehr als ein Dutzend Feuerwehrleute packt beim „Brandschutzerziehungstag“ in der Uichteritzer Grundschule mit an. Das hilft zuerst den Kindern – aber auch der Wehr.

In der Turnhalle haben die Grundschüler am „Brandschutzerziehungstag“ ein Geschicklichkeitstraining mit verschiedenen Stationen absolviert.

Uichteritz - Am Freitagmorgen um 7.25 Uhr heult die Sirene in Uichteritz. Und in der Grundschule läutet zeitgleich der Hausalarm. Schnell müssen die 132 Jungen und Mädchen mit ihren Lehrern geordnet das Schulgebäude verlassen und sich dahinter an einem Sammelpunkt treffen. Am Freitag geht es nur um eine gute Zeit – denn der Alarm ist eine Übung. Im Ernstfall sollen die dabei erlernten Routinen eine Panik verhindern und Leben retten.