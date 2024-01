Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Röcken/Lützen/MZ. - Besonders prächtig haben die Mitglieder des 1. Röckener Carnevals Club (RCC) dieser Tage den großen Festsaal des „Roten Löwen“ in Lützen ausgestattet. Passend zu den Farben des Clubs ist er in Gelb und Blau geschmückt worden. Am Freitag findet ein großer Gala-Abend statt, mit dem auch der 50. Jahrestag der Vereinsgründung begangen werden soll. Was alles geplant ist und wer den Club einst gegründet hat, lesen Sie hier.