Freizeit im Burgenlandkreis So haben Sportler des SV Hohenmölsen ihre Darts-Anlage aufgepeppt
Die Mitglieder der Darts-Abteilung des SV Hohenmölsen 1919 veranstalten kommende Woche ihr Herbstturnier. Wie rasant sich die Truppe entwickelt hat und wie man sich für die Wettkämpfe anmelden kann.
18.09.2025, 10:39
Hohenmölsen/MZ - Viel hat sich getan auf der Steel-Darts-Anlage des SV Hohenmölsen 1919. Das werden alle jene Sportfreunde sehen, die am 27. September in dem Objekt in der Goethestraße am diesjährigen Darts-Herbstturnier teilnehmen. Was es alles Neues aus dem Verein gibt, lesen Sie hier.