Die Mitglieder der Darts-Abteilung des SV Hohenmölsen 1919 veranstalten kommende Woche ihr Herbstturnier. Wie rasant sich die Truppe entwickelt hat und wie man sich für die Wettkämpfe anmelden kann.

So haben Sportler des SV Hohenmölsen ihre Darts-Anlage aufgepeppt

Die Mitglieder der Steel-Darts-Abteilung des SV Hohenmölsen in ihrer modernisierten Sportstätte in der Goethestraße

Hohenmölsen/MZ - Viel hat sich getan auf der Steel-Darts-Anlage des SV Hohenmölsen 1919. Das werden alle jene Sportfreunde sehen, die am 27. September in dem Objekt in der Goethestraße am diesjährigen Darts-Herbstturnier teilnehmen. Was es alles Neues aus dem Verein gibt, lesen Sie hier.