weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Freizeit im Burgenlandkreis: So haben Sportler des SV Hohenmölsen ihre Darts-Anlage aufgepeppt

Freizeit im Burgenlandkreis So haben Sportler des SV Hohenmölsen ihre Darts-Anlage aufgepeppt

Die Mitglieder der Darts-Abteilung des SV Hohenmölsen 1919 veranstalten kommende Woche ihr Herbstturnier. Wie rasant sich die Truppe entwickelt hat und wie man sich für die Wettkämpfe anmelden kann.

Von Andrea Hamann-Richter 18.09.2025, 10:39
Die Mitglieder der Steel-Darts-Abteilung des SV Hohenmölsen in ihrer modernisierten Sportstätte in der Goethestraße
Die Mitglieder der Steel-Darts-Abteilung des SV Hohenmölsen in ihrer modernisierten Sportstätte in der Goethestraße Foto: Andrea Hamann-Richter

Hohenmölsen/MZ - Viel hat sich getan auf der Steel-Darts-Anlage des SV Hohenmölsen 1919. Das werden alle jene Sportfreunde sehen, die am 27. September in dem Objekt in der Goethestraße am diesjährigen Darts-Herbstturnier teilnehmen. Was es alles Neues aus dem Verein gibt, lesen Sie hier.