Amoklauf an einer Schule "Polizeiruf 110" aus Magdeburg: Das passiert in der neuen Folge am Sonntag
Am 21. September gibt es im Ersten wieder einen neuen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. Die neue Folge "Sie sind unter uns" des ARD-Krimis beginnt sogleich mit einem Großeinsatz der Polizei, denn an einer Schule gibt es einen Amoklauf.
Magdeburg. – Mit einem Amoklauf an einer Schule bekommen es die Kommissare im nächsten "Polizeiruf 110" aus Magdeburg zu tun. Die Folge "Sie sind unter uns" läuft am 21. September 2025 um 20.15 Uhr in der ARD.
"Polizeiruf 110" thematisiert Amoklauf an Magdeburger Schule
Der 17-jährige Jeremy (Mikke Rasch, 18) löst mit seinem Amoklauf an einer Magdeburger Schule einen Großeinsatz der Polizei aus. Zwei Menschen hat er bereits erschossen, als er sich in einem voll besetzten Klassenraum verschanzt.
Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 56) ist als Erste vor Ort und versucht nun unter Hochdruck, mehr über Jeremy herauszufinden.
Warum wurde er zum Amokläufer? Handelte er allein oder hat er Komplizen? Brasch steht vor der schwierigen Aufgabe, Jeremys Motivationen zu entschlüsseln, ihn zur Aufgabe zu bewegen und weitere Todesopfer zu verhindern.
ARD-Krimi: Rollen und Schauspieler im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg
- Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen
- Uwe Lemp, gespielt von Felix Vörtler
- Jeremy, gespielt von Mikke Rasch
- Rebecca Schratt, gespielt von Maja Beckmann
- Einsatzleiter SEK, gespielt von Frank Schilcher
- Karsten Nötzing, gespielt von Ulrich Brandhoff
- Petra Giese, gespielt von Anja Herden
- DGL Lewek, gespielt von Samir Fuchs
- Anika Müller, gespielt von Karla Trippel
- Uwe Wessel, gespielt von Fabian Gerhardt
- Roberta, gespielt von Smila Maryluz Liebermann
- Ruben, gespielt von Lasse Stadelmann
- Jule, gespielt von Eline Doenst
- Vanessa, gespielt von Greta Krämer
Gedreht wurde die Folge im September und Oktober 2024 in Magdeburg und Umgebung. Als Kulisse für den Amoklauf wurde die Europaschule in Oschersleben ausgewählt.
Claudia Michelsen verkörpert Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch
Seit 2013 ist Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg zu sehen. Zudem wirkte die 1969 in Dresden geborene Schauspielerin in diversen Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in:
- "In einem Land, das es nicht mehr gibt" (2022)
- "Das Begräbnis" (2022)
- "Ku’damm 63" (2021)
- "Die verlorene Tochter" (2020)
- "Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm" (2018)
- "Ku’damm 59" (2018)
- "Der gleiche Himmel" (2017)
- "Ku’damm 56" (2016)
- "Grenzgang" (2013)
- "Der Turm" (2012)
Für ihre schauspielerische Leistung wurde sie mit dem Grimme-Preis (für "Grenzgang" und "Der Turm"), mit der Goldenen Kamera (für "Der Turm") sowie mit dem Hessischen Fernsehpreis (für "Der Turm") ausgezeichnet.
Felix Vörtler verkörpert Kriminalrat Uwe Lemp
Ebenfalls seit 2013 gehört Felix Vörtler zum Cast von "Polizeiruf 110". Er verkörpert Kriminalrat Uwe Lemp. Zudem wirkte der 1961 in Naila geborene Schauspieler in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in:
- "Friesland" (seit 2014)
- "Alles in bester Ordnung" (2022)
- "Saubere Sache" (2021)
- "Die Chefin" (2021)
- "Kroymann" (2020)
- "Falk" (2020)
- "Wilsberg" (2020)
- "Der König von Köln" (2019)
Für seine Darstellung in "Der König von Köln" erhielt er 2020 den Grimme-Preis.