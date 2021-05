So erlebten Weißenfelser Abiturientinnen das Finale ihrer Schulzeit

Weissenfels - Antonia Lisker und Annegret Schmeikal sitzen auf einer Bank auf dem Weißenfelser Markt, genießen die Sonne und ein Gefühl von Leichtigkeit. Hinter den beiden jungen Frauen liegen die schriftlichen Abiturprüfungen, die sie geschafft haben. Sie gehören damit zu den sachsen-anhaltweit etwa 6.000 Abiturienten, die ihre Abschlussarbeiten in der Corona-Pandemie geschrieben haben. Es war bis dahin eine außergewöhnliche Zeit.

„Mottowoche“ mit Verkleidung im Unterricht konnte stattfinden

Dankbar sind die beiden jungen Frauen, dass sie als Schülerinnen der Abschlussklassen in der Schule lernen durften. Sie erinnern sich noch gut daran, als auch sie zeitweise in den Distanzunterricht geschickt wurden. „Da war es schwer, sich zu Hause zu konzentrieren oder sich zu disziplinieren“, sagt die 17-jährige Annegret Schmeikal aus Weißenfels. Freizeit und Lernen hätten sich vermischt. Das sieht auch die 18-jährige Antonia Lisker so. In der Schule sei es besser gewesen und es war für alle leichter, weil sie Lehrer und Klassenkameraden direkt begegnen konnten, sagt die Tagewerbenerin.

Bis zu 15 Schüler durften zusammen in einem Raum unterrichtet werden. Waren es mehr, wurden sie auf zwei Räume aufgeteilt. Entweder der Lehrer „sprang“ dann zwischen den Räumen oder ein Kurs wurde per Video zugeschaltet, während der Lehrer die andere Gruppe nebenan unterrichtete. Als routiniert schildern sie die Situation. Auch ihre „Mottowoche“, in der sie verkleidet zum Unterricht kommen durften, konnte stattfinden.

Keine Kinobesuche und Partys: Ein Stück der Jugend wurde durch Pandemie genommen

Zu den Prüfungen kamen sie etwas früher in das Weißenfelser Goethe-Gymnasium, machten vorher einen Schnelltest und konnten so ohne Mund-Nasen-Schutz das Abitur schreiben. Es wurden nicht alle Themen der vergangenen zwölf Schuljahre abgefragt, denn es war der Lernstoff gestrichen worden, der wegen der Pandemie nicht behandelt werden konnte. Hinzu kam, dass ihrem Jahrgang eine halbe Stunde mehr Zeit gegeben wurde.

Die beiden jungen Frauen sehen ihr Abitur als vollwertig an. Sie schätzen es so ein, dass erst bei den folgenden Jahrgängen die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar werden. Sie selber hatten zehn Jahre normalen Unterricht, dadurch nur wenige Wissenslücken. Bei den Jüngeren werde dies wohl anders sein.

Jetzt genießen sie erst einmal die freie Zeit und davon haben sie sehr viel. Es sei ja in der Pandemie kaum etwas an Freizeitgestaltung möglich. Ihnen sei schon ein Stück ihrer Jugend durch Corona genommen worden, sagen sie. Partys, Treffen mit den Freunden, Kinobesuche - das alles fehle. „Ich habe auch einige Freunde dadurch etwas aus den Augen verloren“, sagt Antonia Lisker. Annegret Schmeikal sagt, dass auch der Ausgleich gefehlt habe. Es sei nicht leicht gewesen, sich fürs Lernen zu motivieren.

Hoffen auf den Abi-Ball mit Traumkleid

Am 21. Juni stehen die mündlichen Prüfungen an und im September beginnen sie ihren nächsten Lebensabschnitt. Antonia Lisker visiert ein duales Studium entweder im Handel oder in Management an. Annegret Schmeikal möchte ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit absolvieren. Lust aufs Studieren habe sie derzeit nicht. Das ist ja derzeit auch nur von zu Hause aus und online möglich. „Ich brauche aber mal einen Tapetenwechsel.“

Bis dahin bleiben die Blicke der beiden auf den 9. Juli und auf ganz bestimmte Online-Seiten gerichtet: Auf denen sind ihre Traumkleider abgebildet, die sie sich bis jetzt noch nicht getraut haben zu bestellen. Sie würden sie so gerne an diesem Tag tragen, denn dann sollen Zeugnisübergabe und Abiball stattfinden - so hoffen sie es. (mz)