Die ehemalige Musiklehrerin Erdmuthe Müller-Taube feiert mit vielen Gästen. Was ihr langes Leben geprägt hat und wie sie ihre Heimatstadt heute sieht.

Die Weißenfelser Ehrenbürgerin Erdmuthe Müller-Taube, hier mit Tochter Beate Caspar, feiert an diesem Samstag ihren 100. Geburtstag.

Weißenfels/MZ. - Es ist ein zutiefst bewegender Moment: Die Gäste des Eröffnungskonzerts des Weißenfelser Stadtfestes erheben sich im August 2023 auf dem Marktplatz von ihren Sitzen. Gemeinsam singen sie in der Abenddämmerung ein Lied für ihre Heimatstadt. Mittendrin eine 98-jährige zierliche Frau, die später sagen wird, dass es einer der größten Augenblicke in ihrem langen Leben gewesen sei. Nun, an diesem Samstag, wird die Weißenfelser Ehrenbürgerin Erdmuthe Müller-Taube 100 Jahre alt.