Vater Michael und Sohn Markus Heinemann sind Co-Geschäftsführer der WHG. Was der Sohnemann an Deutschland schätzt und zugleich kritisiert.

Seit einem Jahr leiten Vater und Sohn gemeinsam die Weißenfelser Handelsgesellschaft: Wie das Chef-Duo funktioniert.

Markus Heinemann leitet seit 2025 die Weißenfelser Handelsgesellschaft zusammen mit seinem Vater Michael Heinemann.

Weissenfels/MZ. - „Im Alter von fünf Jahren hatte mich mein Vater schon auf den Chefsessel gesetzt und sagte: ,Dort sitzt du auch mal’“, erinnert sich Markus Heinemann lachend. „Da war ich mir aber noch nicht der Folgen bewusst“, ergänzt der heute 39-jährige Weißenfelser.