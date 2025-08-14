Mit einer Vision und wenig Equipment wurde die Hohenmölsener Schülerband „AGB“ einst ins Leben gerufen. Nun nehmen die Schüler an einem regionalen Bandwettbewerb teil. Weshalb der Auftritt für die jungen Musiker etwas ganz besonderes wird.

Schülerband „AGB“ des Agricolagymnasiums tritt beim „Bands on Stage“-Contest von Envia-M an

Lehrer Johannes Wagner (links) probt gemeinsam mit der Schülerband „AGB“ für den anstehenden Wettbewerb.

Hohenmölsen/MZ. - Es ist Montag, 13.30 Uhr. Im Raum 0.38 des Agricolagymnasiums in Hohenmölsen herrscht reges Treiben. Es werden Gitarren gestimmt, Texte durchgegangen, Mikrofone eingestellt. Als Johannes Wagner wenig später den Raum betritt, begeben sich alle an die Instrumente und Mikrofone und die Probe kann beginnen.