weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Nachwuchswettbewerb in Hohenmölsen: Schülerband „AGB“ des Agricolagymnasiums tritt beim „Bands on Stage“-Contest von Envia-M an

Nachwuchswettbewerb in Hohenmölsen Schülerband „AGB“ des Agricolagymnasiums tritt beim „Bands on Stage“-Contest von Envia-M an

Mit einer Vision und wenig Equipment wurde die Hohenmölsener Schülerband „AGB“ einst ins Leben gerufen. Nun nehmen die Schüler an einem regionalen Bandwettbewerb teil. Weshalb der Auftritt für die jungen Musiker etwas ganz besonderes wird.

Von Lena Winkler Aktualisiert: 14.08.2025, 18:04
Lehrer Johannes Wagner (links) probt gemeinsam mit der Schülerband „AGB“ für den anstehenden Wettbewerb.
Lehrer Johannes Wagner (links) probt gemeinsam mit der Schülerband „AGB“ für den anstehenden Wettbewerb. Foto: Lena Winkler

Hohenmölsen/MZ. - Es ist Montag, 13.30 Uhr. Im Raum 0.38 des Agricolagymnasiums in Hohenmölsen herrscht reges Treiben. Es werden Gitarren gestimmt, Texte durchgegangen, Mikrofone eingestellt. Als Johannes Wagner wenig später den Raum betritt, begeben sich alle an die Instrumente und Mikrofone und die Probe kann beginnen.