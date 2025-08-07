Laut Statistischem Bundesamt sind die Kosten für Lehrmittel in diesem Jahr erheblich gestiegen. Mit welchen Ausgaben Eltern für Schulbücher, Arbeitshefte und Co. mittlerweile rechnen müssen.

Zum alljährlichen Schulbuchverkauf sind die Regale der Seumebuchhandlung in Weißenfels gut gefüllt.

Weissenfels/MZ. - In der kommenden Woche starten mehr als 200.000 Mädchen und Jungen in Sachsen-Anhalt ins neue Schuljahr. Höchste Zeit also für all diejenigen, die noch letzte Besorgungen für den Schulstart erledigen müssen. Besonders ins Geld fallen sollten da in diesem Jahr wohl die Schulbücher. Wie das Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte, seien diese im Juni um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Preis gestiegen. Die allgemeinen Verbraucherpreise seien im gleichen Zeitraum lediglich um zwei Prozent gestiegen. Schulbücher haben sich demnach also überproportional im Preis verteuert.