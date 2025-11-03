Eine Wanderung lockt trotz Regens mehr als 400 Leute ins Stadtzentrum. Was die Besucher dort erleben konnten.

Hohenmölsen/MZ. - Die Abenddämmerung zieht herauf, die Glocke des Uhrenturms des Rathauses schlägt zur vollen Stunde und Dudelsackmusik ertönt - Es ist Sonnabend und etwa 400 Menschen zieht es trotz strömenden Regens auf den Altmarkt der Stadt. Sie alle wollen die diesjährige Melusinenwanderung erleben. Um sie in vollen Zügen genießen zu können, haben sie sich in wetterfeste Kleidung gehüllt und mit Regenschirmen ausgestattet.