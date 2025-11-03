weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hohenmölsener Geschichte: Schaurig schön: Verein erweckt Fabelwesen zu neuem Leben

Eine Wanderung lockt trotz Regens mehr als 400 Leute ins Stadtzentrum. Was die Besucher dort erleben konnten.

Von Andrea Hamann-Richter 03.11.2025, 06:00
Die Melusine, gespielt von Lea-Melissa Heiland, erscheint im dunklen Park von Hohenmölsen.
Die Melusine, gespielt von Lea-Melissa Heiland, erscheint im dunklen Park von Hohenmölsen. Foto: Vincent Grätsch

Hohenmölsen/MZ. - Die Abenddämmerung zieht herauf, die Glocke des Uhrenturms des Rathauses schlägt zur vollen Stunde und Dudelsackmusik ertönt - Es ist Sonnabend und etwa 400 Menschen zieht es trotz strömenden Regens auf den Altmarkt der Stadt. Sie alle wollen die diesjährige Melusinenwanderung erleben. Um sie in vollen Zügen genießen zu können, haben sie sich in wetterfeste Kleidung gehüllt und mit Regenschirmen ausgestattet.