Wie die Polizei mitteilte, geschah der Einbruch in der Nacht zum Sonntag.

Schaufenster eingeschlagen: Unbekannte brechen in Telefonladen in Weißenfels ein

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs in Weißenfels (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - In der Nacht zum Sonntag ist in einen Telefonladen am Weißenfelser Markt eingebrochen worden. Laut Polizei schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe ein und stahlen nach jetzigem Kenntnisstand zwei Smartphones.

Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt gegen Unbekannt.