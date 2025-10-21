Nach einem Jahr Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten am Teucherner Stadion beendet. Warum es deutlich teurer wurde, was alles erneuert wurde und welche Pläne es gibt.

Sanierung des Teucherner Stadions soll neuen Schwung für Sport bringen

Im Teucherner Stadion wurden Laufbahn und Weitsprunggrube erneuert. Auch der Sprecherturm im Hintergrund soll eine neue Fassade bekommen. „Für Sportler wollen wir langfristig ein attraktives Umfeld hier schaffen“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Angermann.

Teuchern - Die Bagger und Baufahrzeuge sind verschwunden. Und rings um die neue Weitsprunggrube im Teucherner Stadion ist frisch gesäter Rasen gewachsen. „Wir sind sehr froh, dass wir unser Stadion nun wieder für den Schul- und Vereinssport nutzen können“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Angermann (FWGTL). Ein Jahr lang war das Stadion wegen der Sanierungsarbeiten gesperrt.