weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Baumaßnahme beendet: Sanierung des Teucherner Stadions soll neuen Schwung für Sport bringen

Baumaßnahme beendet Sanierung des Teucherner Stadions soll neuen Schwung für Sport bringen

Nach einem Jahr Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten am Teucherner Stadion beendet. Warum es deutlich teurer wurde, was alles erneuert wurde und welche Pläne es gibt.

Von Meike Ruppe-Schmidt 21.10.2025, 14:02
Im Teucherner Stadion wurden Laufbahn und Weitsprunggrube erneuert. Auch der Sprecherturm im Hintergrund soll eine neue Fassade bekommen. „Für Sportler wollen wir langfristig ein attraktives Umfeld hier schaffen“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Angermann.
Im Teucherner Stadion wurden Laufbahn und Weitsprunggrube erneuert. Auch der Sprecherturm im Hintergrund soll eine neue Fassade bekommen. „Für Sportler wollen wir langfristig ein attraktives Umfeld hier schaffen“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Angermann. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Teuchern - Die Bagger und Baufahrzeuge sind verschwunden. Und rings um die neue Weitsprunggrube im Teucherner Stadion ist frisch gesäter Rasen gewachsen. „Wir sind sehr froh, dass wir unser Stadion nun wieder für den Schul- und Vereinssport nutzen können“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Angermann (FWGTL). Ein Jahr lang war das Stadion wegen der Sanierungsarbeiten gesperrt.