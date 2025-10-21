Baumaßnahme beendet Sanierung des Teucherner Stadions soll neuen Schwung für Sport bringen
Nach einem Jahr Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten am Teucherner Stadion beendet. Warum es deutlich teurer wurde, was alles erneuert wurde und welche Pläne es gibt.
21.10.2025, 14:02
Teuchern - Die Bagger und Baufahrzeuge sind verschwunden. Und rings um die neue Weitsprunggrube im Teucherner Stadion ist frisch gesäter Rasen gewachsen. „Wir sind sehr froh, dass wir unser Stadion nun wieder für den Schul- und Vereinssport nutzen können“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Angermann (FWGTL). Ein Jahr lang war das Stadion wegen der Sanierungsarbeiten gesperrt.