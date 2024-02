Edeka-Neubau in Lützen

Lützen/MZ. - Der Protest am Dienstagabend vor dem Lützener Rathaus gegen den Neubau eines Edeka in der Schloßstraße war laut, zahlreich und von einem gewissen Erfolg gekrönt. Zumindest bezeichnete die Demo-Anmelderin, Melanie Russig, die Entscheidung, die in der anschließenden Stadtratssitzung getroffen wurde, als „kleinen Fortschritt“. Denn infolge der Demonstration wurden die entsprechenden Tagesordnungspunkte vertagt.