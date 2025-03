Schauspielerin Ronja Forchert stellte vor rund 500 Besuchern in Leißling ihr neues Buch „Für immer an meiner Seite vor“. Wie sie darin einen schmerzlichen Verlust verarbeitet.

Schauspielerin Ronja Forcher (r.) ist bekannt aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, was sie im Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling vorstellte. Für Autogramme standen Helgard Kutz (2.v.r.) aus Leißling und viele andere Gäste Schlange.

Leißling - Als Tochter von „Martin Gruber“ spielt sie sich in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ seit vielen Jahren in die Herzen der Zuschauer. Jetzt eroberte Ronja Forcher auch die Herzen der Besucher im Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling im Sturm. Dort stellte die Schauspielerin den rund 500 Gästen ihr neues Buch „Für immer an meiner Seite“ (Knaur Verlag) vor.