Bei einer groß angelegten Aktion auf der Autobahn 9 bei Zorbau überprüft die Polizei Busse und startet in die „Roadpol“-Woche. Wie das Fazit der Beamten ausfällt und was die Reisenden sagen.

Kontrollstopp auf dem Autohof: Wonach die Polizei schaut und was sie findet

Zorbau - Nasskalt und grau ist der Montagmorgen am Autohof in Zorbau. Im Zwanzig-Minuten-Takt treffen hier Reisebusse ein. Dass die aber nicht zum Pausemachen stoppen, darauf deuten Polizeifahrzeuge und zahlreiche Beamte hin, die hier Stellung bezogen haben.