Die Tanzgruppe hat zur 18. Auflage ihrer Weihnachtsshow eingeladen. Warum es dabei auch „böse“ zuging und wem ein Teil der Einnahmen zugute kommt.

Reise zum Nordpol - So begeistern die Hohenmölsener „Sunflowers“

Die Weihnachtsshow der „Sunflowers“ entführt in eine Welt aus Eis.

Hohenmölsen/MZ. - „Ich bin die Böse“, stellt sich Annaliesa Dotschkal vor. Dabei kann man der 26-Jährigen nicht wirklich ins Gesicht schauen. Nahezu unbeweglich sitzt sie am Samstagvormittag in einem schwarz-weißen Ganzkörperanzug in der ersten Stuhlreihe im Saal des Hohenmölsener Bürgerhauses. Weitere „vermummte“ Gestalten hocken in den hinteren Reihen.