weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Weihnachtsshow: Reise zum Nordpol - So begeistern die Hohenmölsener „Sunflowers“

Weihnachtsshow Reise zum Nordpol - So begeistern die Hohenmölsener „Sunflowers“

Die Tanzgruppe hat zur 18. Auflage ihrer Weihnachtsshow eingeladen. Warum es dabei auch „böse“ zuging und wem ein Teil der Einnahmen zugute kommt.

Von Andreas Richter 07.12.2025, 15:00
Die Weihnachtsshow der „Sunflowers“ entführt in eine Welt aus Eis.
Die Weihnachtsshow der „Sunflowers“ entführt in eine Welt aus Eis. Foto: Franziska Böhme

Hohenmölsen/MZ. - „Ich bin die Böse“, stellt sich Annaliesa Dotschkal vor. Dabei kann man der 26-Jährigen nicht wirklich ins Gesicht schauen. Nahezu unbeweglich sitzt sie am Samstagvormittag in einem schwarz-weißen Ganzkörperanzug in der ersten Stuhlreihe im Saal des Hohenmölsener Bürgerhauses. Weitere „vermummte“ Gestalten hocken in den hinteren Reihen.